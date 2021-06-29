Видео: шахматист Анатолий Карпов провел в Молдове сеансы одновременной игры

В Бельцах, Унгенах, Комрате и Кишиневе двенадцатому чемпиону мира мира противостояли юные молдавские шахматисты, самым младшим из которых едва исполнилось семь лет.

В ходе сеанса одновременной игры, прошедшего во вторник в Кишиневе, соперниками Анатолия Карпова стали 22 шахматиста. Но лишь одной из них – воспитаннице тренера Валерия Коадэ Михаэле Котун – удалось свести свою партию с двенадцатым чемпионом мира к ничьей.

"Я играла классически, просто. Я создала определенный задел в начале партии, а потом старалась его реализовать. Я стремилась делать точные ходы, анализировать все возможные варианты, чтобы постепенно получить хорошую, стабильную позицию. Это и помогло мне сыграть вничью", – сказала Михаэла после игры.

Остальным юным шахматистам из Кишинева выпал проигрыш – вполне, впрочем, почетный, учитывая, что их соперником был один из величайших игроков за всю историю шахмат.

Сам же Анатолий Карпов видит в таких сеансах с детьми другую, более широкую задачу, нежели победа в конкретной партии.

"Цель занятия шахматами не только в том, чтобы вырастить из детей гроссмейстеров. Но шахматы помогают развить логическое, стратегическое мышление и, несомненно, несут серьезный воспитательный эффект. С чем согласны и педагоги, и родители во многих странах мира", – отметил Карпов.

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