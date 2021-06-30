"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным

Глава российского государства отвечает в режиме реального времени на вопросы, волнующие граждан страны.

Президент России Владимир Путин проводит очередную "Прямую линию". Глава российского государства отвечает в режиме реального времени на вопросы, волнующие граждан страны.

Вопросы можно задать через специальное мобильное приложение "Москва-Путину", через сайт программы moskva-putinu.ru, при помощи СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Прием вопросов осуществляется с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы "Прямая линия" 30 июня.

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