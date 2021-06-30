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Видео: шторм в Баварии нарушил железнодорожное сообщение

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Sputnik Молдова
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Мощный циклон обрушился во вторник на Баварию, сильный ветер вырывал с корнем деревья и привел к повреждению железнодорожных путей.

Особенно сильно от ливней и ураганного ветра пострадали южные и западные земли Германии Баден-Вюртемберг, Бавария и Гессен, к раннему утру вторника начали поступать сообщения о десятках дорожно-транспортных происшествий.  

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В Баварии ливни привели к подтоплению ряда населенных пунктов, улицы некоторых деревень были полностью залиты водой и грязью, пожарных привлекли к работам по откачке воды, передает Евроньюс

Повредила стихия и железнодорожные пути - сотрудники железной дороги были задействованы в работах по восстановлению железнодорожного полотна, в частности, на видео запечатлен участок путей, соединяющих Нюрнберг и Мюнхен.

Железнодорожное сообщение было нарушено также между Штутгартом и Мюнхеном, Франкфуртом и Пассау, были отменены ночные поезда в Амстердам, Брюссель, Инсбрук и Вену и обратно.

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