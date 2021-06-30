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Видео: новый инцидент – Нидерланды пожаловались на "запугивание" своего корабля

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The Russian Defence Ministry
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Sputnik Молдова
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Опубликованы кадры, на которых голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись прохода военного корабля ВМС Нидерландов Evertsen в сторону Керченского пролива.

На видео видно, как истребители ВКС РФ сопровождают фрегат в Черном море.

Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV
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Ранее в военном ведомстве Королевства Нидерландов заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen и "имитировали атаки", сообщает РИА Новости. Сообщается, что после этих маневров у корабля начались перебои в работе электронного оборудования.

В российском Минобороны сообщили, что голландский фрегат, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ страны, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, после чего Evertsen изменил курс.

В министерстве уточнили, что пролет был осуществлен на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.

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