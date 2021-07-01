Видео: число жертв после обрушения дома в Майами выросло до 16

На прошлой неделе обрушилось многоэтажное здание в Серфсайде под Майами, штат Флорида, на месте обрушения продолжают работать десятки бригад спасателей.

В Майами продолжаются раскопки и спасательная операция в районе многоэтажного жилого дома, обрушившегося на прошлой неделе.

Местные власти сообщают о 16 погибших и сотнях раненых.

На кадрах, снятых с лодки, видно, как тяжелая техника разбирает обломки здания. До сих пор идет поиск жертв катастрофы. Полицейские катера патрулируют ситуацию с моря.

На прошлой неделе обрушилось 12-этажное здание Champlain Towers South, в результате чего по меньшей мере 16 человек погибли и 147 пропали без вести. Причина обвала до сих пор выясняется.

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