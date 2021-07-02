Видео: протестующие в Канаде возмущены обнаружением сотен детских могил

Ранее в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 750 безымянных могил.

Тысячи протестующих собрались в Монреале, чтобы выступить против празднования национального Дня Канады и поддержать коренные народы и инуитов.

Так называемый митинг против Дня Канады состоялся после обнаружения сотен безымянных могил с детьми коренных народов, которые умерли в школах-интернатах по всей стране.

Ранее в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 750 безымянных могил. За месяц до этого в похожем заведении обнаружили останки 215 детей. В общине коренных народов называют существовавшие ранее интернаты "местом преступления" и "концлагерями" и говорят, что захоронений, скорее всего, будет найдено еще больше.

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