Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами

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В четверг сотрудники пожарно-спасательного управления Майами-Дейд возобновили поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в Серфсайде.
Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого здания во Флориде возобновилась, после ее завершения остальную часть конструкции планируют снести.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.
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