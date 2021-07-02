18:57 02 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/02/35340934.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210702/35342064/Video-vozobnovlenie-spasatelnykh-rabot-na-meste-obrusheniya-v-Mayami.html

В четверг сотрудники пожарно-спасательного управления Майами-Дейд возобновили поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в Серфсайде.

USA: Excavations on partial building collapse continue as death toll rises to 16
© Ruptly
Число жертв после обрушения дома в Майами выросло до 16
Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого здания во Флориде возобновилась, после ее завершения остальную часть конструкции планируют снести.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом Petromidia, Румыния
Фото: взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии
USA: Demolition planned as rescue efforts resume at Miami collapse site
Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться