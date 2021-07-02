Видео: возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами

В четверг сотрудники пожарно-спасательного управления Майами-Дейд возобновили поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в Серфсайде.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения жилого здания во Флориде возобновилась, после ее завершения остальную часть конструкции планируют снести.

Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

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