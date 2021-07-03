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Видео: безграничное лавандовое поле в Крыму

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© Ruptly Youtube / RT
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210703/35326896/video-bezgranichnoe-lavandovoe-pole-v-Krymu.html

Лаванда не только красива, но и полезна, она является источником для получения ценного лавандового эфирного масла и гидролата.

Лавандовое поле агрофирмы размером в 250 гектаров зацвело в Крыму в июне и привлекло туристов со всех уголков страны. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета и с поверхности земли, запечатлены масштабные территории в цветах удивительного оттенка.

Вести с полей: как засуха повлияла на урожай лаванды.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Полевая лаванда: голубые цветы страдают от обезвоживания и палящего солнца

Лаванда сорта "Синева", крайне популярная и распространенная в Крыму, привлекает внимание желающих сделать эффектные фотографии или получить необычные впечатления. В сезон цветения ежедневно туристы приезжают сюда насладиться красотой и подышать чистым горным воздухом.

Выращиваемая на полях лаванда не только красива, но и полезна. Она является источником для получения ценного лавандового эфирного масла и гидролата, которые используются во многих отраслях парфюмерного, косметического и фармацевтического производства.

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