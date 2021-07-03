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Видео: футбольные болельщики в ожидании решающего матча

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Игры Евро-2020 проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

Страсти на Евро-2020 с каждым днем накаляются все сильнее. Команд становится меньше, а болельщики все эмоциональнее реагируют на результаты матчей.

Игрок сборной Испании Дани Ольмо в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 между сборными Швейцарии и Испании.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Определился первый полуфиналист Евро-2020

Одно из самых долгожданных спортивных событий мирового масштаба радует сюрпризами и поражает нас неожиданными итогами.

Матч Италия - Бельгия стал один из самых ожидаемых. Болельщики обеих команд с нетерпением ждали финала игры, а атмосфера перед матчем накалилась до предела.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.  

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

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Теги:
матчи, футбол

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