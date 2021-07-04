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Видео: ростовский кот с необычными глазами покоряет соцсети

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© Video: Youtube / RT
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210704/35331575/video-rostovskiy-kot-s-neobychnymi-glazami-pokoryaet-sotsseti.html

Благодаря генетической особенности у кота необычный взгляд. Именно эта "фишка" сделала его популярным в социальных сетях.

Необычный кот Федя из Ростовской области стал популярен в социальных сетях благодаря своему удивленному взгляду. Его хозяйка Наталья в понедельник рассказала Ruptly про детство кота, состояние здоровья и то, как он пришел к популярности.

По словам хозяйки, Федя всегда был самодостаточным, покладистым и спокойным котом, хоть практически и не поддавался дрессировке.

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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Также Наталья рассказала, что на лечение Феди ушел не один месяц, чтобы в дальнейшем он мог расти и развиваться как обычные коты. Сегодня же именно генетические особенности и стали причиной его популярности в соцсетях.

"Однажды в Инстаграме я увидела конкурс, [его] проводила девушка Вероника Бикс. <…> Она очень восхитилась, сразу сказала, что это очень необычный кот, хотя для нас он был обычный. Мы же знаем его с младенчества. И она очень настояла, чтобы мы вышли в Тик-Ток с котом. У меня не было этого приложения, пришлось ради Феди установить. Я стала выкладывать ролики, где-то два-три ролика. На нас стали подписываться люди тысячами. И много комментариев [оставлять]. Вот так вот у нас появилось теперь уже около 80 тысяч подписчиков", - рассказала Наталья.

Позднее Федя стал популярным не только среди пользователей соцсетей, но и среди читателей российских и зарубежных СМИ. Сегодня публикации о необычном коте можно увидеть у Metro, Daily Mail и других изданий.

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