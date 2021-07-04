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Видео: столкновения и потасовки - как прошел марш социалистов и коммунистов

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Тема:
Парламентские выборы (303)
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В Кишиневе состоялся марш-митинг, организованный Блоком коммунистов и социалистов. В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Шествие началось от Академии наук Молдовы. Конечная точка акции – площадка перед зданием парламента страны.

Стычки в ходе марша сторонников Блока коммунистов и социалистов с представителями Партии AUR
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео: Киртоакэ попытался наброситься на лидеров Блока коммунистов и социалистов

В связи с этим центральный проспект столицы перекрыли. Возглавляли колонну лидер Партии социалистов Игорь Додон, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин, спикер парламента Зинаида Гречаная, действующие депутаты от ПСРМ и кандидаты в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.
Не обошлось и без инцидентов. Представители партии AUR растянули флаг Румынии на перекрестке улицы Митрополита М. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре, пытаясь перекрыть дорогу участникам марша. Затем проходящий по спискам партии AUR, либерал Дорин Киртоакэ попытался наброситься на лидеров блока. В обоих случаях вмешались сотрудники правоохранительных органов. Акция, организованная коммунистами и социалистами, не оказалась сорванной.

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Тема:
Парламентские выборы (303)

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