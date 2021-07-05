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Видео: потоп в Кишиневе - залитые дороги, босые пешеходы и лужи по колено
В ночь на понедельник большую часть территории Молдовы накрыли мощные ливни - накануне синоптики проинформировали о "желтом коде" метеоопасности.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74318101&type=mp4
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PT1M28S
2021-07-05T12:45Z
В ночь на понедельник большую часть территории Молдовы накрыли мощные ливни - накануне синоптики проинформировали о "желтом коде" метеоопасности.
Неделя в Молдове началась с обильных осадков: в Кишиневе уже рано утром по улицам текли настоящие реки. Потоки воды заливали автомобили, из-за "всемирного потопа" десятки троллейбусов либо приходили с 15-минутным опозданием, либо вовсе были сняты с линий.
Обильные осадки затруднили передвижение по городу не только транспорта, но и пешеходов. Местами люди были вынуждены переходить улицы вброд, сняв обувь.
По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в республике ожидаются грозовые дожди, местами сильные (15-49 литров на квадратный метр), осадки будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
Утренний "заплыв" кишиневцев - в нашем видео.
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