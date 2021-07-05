Видео: авто и подземки в воде, сорванные крышки люков - Кишинев затопило

Смотрите в видео Sputnik Молдова, как выглядит Кишинев после сильных дождей, которые заливали столицу республики с самой ночи.

В Молдове действует "желтый код" метеоопасности. Синоптики предупреждали об обильных осадках, грозах, местами с градом и шквалистым ветром.

В ночь на понедельник на Кишинев обрушилась настоящая буря. Некоторые дороги в буквальном смысле ушли под воду – возникли проблемы с транспортом. Дождевые потоки срывали крышки канализационных люков, автовладельцам приходилось быть максимально внимательными, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. Получилось это, разумеется, не у всех.

Пешеходам тоже пришлось понервничать. Некоторые участки дороги довольно сложно пересекать из-за того, что "зебры" оказались под водой. Кроме того, общественный транспорт работал с перебоями.

"Желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды продолжает действовать до 6 июля.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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