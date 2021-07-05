Видео: праздничное построение - в Нью-Гэмпшире прошел парад лодок

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Всем, кто собрался воскресным днем у озера Виннипесоки в Лаконии штата Нью-Гэмпшир, было предложено увлекательное зрелище.
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REUTERS / Evelyn Hockstein
Десятки лодок, украшенных флагами Соединенных Штатов Америки, продефилировали по водной глади по случаю Дня независимости США.
Несмотря на явно не солнечную погоду, владельцы лодок приняли участие в мероприятии вместе с семьями.
День независимости в США является федеральным праздником, он посвящен провозглашению Декларации независимости Соединенных Штатов 4 июля 1776 года.
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