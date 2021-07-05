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Видео: праздничное построение - в Нью-Гэмпшире прошел парад лодок

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210705/35375642/video-new-gempshire-parad-lodok.html

Всем, кто собрался воскресным днем у озера Виннипесоки в Лаконии штата Нью-Гэмпшир, было предложено увлекательное зрелище.

Президент США Джо Байден со семьей во время празднования Дня независимости США в Вашингтоне.
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Десятки лодок, украшенных флагами Соединенных Штатов Америки, продефилировали по водной глади по случаю Дня независимости США.

Несмотря на явно не солнечную погоду, владельцы лодок приняли участие в мероприятии вместе с семьями. 

День независимости в США является федеральным праздником, он посвящен провозглашению Декларации независимости Соединенных Штатов 4 июля 1776 года.

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