Видео: только правда – что жители Молдовы думают о России

В следующем году российско-молдавским отношениям исполняется ровно тридцать лет. Юбилейные даты помнят в Молдове, несмотря на то что между странами случаются периоды охлаждения.
Об очередной волне заморозков в обеих странах заговорили сразу после того, как пост президента Молдовы в декабре прошлого года заняла "проевропейская" Майя Санду. И уж совсем лютую молдавско-российскую стужу многие в республике ждут, в случае если на грядущих парламентских выборах возьмет вожделенное большинство президентская партия PAS.
Межу тем люди, с которыми Sputnik Молдова абсолютно "рэндомно" пообщался на улицах Кишинева, в подавляющем большинстве настроены к России откровенно доброжелательно и по-прежнему видят русский народ не просто культурно и исторически близким, но и братским.
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