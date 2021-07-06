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Видео: только правда – что жители Молдовы думают о России

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210706/35379781/Video-Tolko-pravda--chto-zhiteli-Moldovy-dumayut-o-Rossii-.html

Корреспондент Sputnik Молдова в центре Кишинева спросил у прохожих, как они относятся к Российской Федерации. И вот что из этого вышло.

В следующем году российско-молдавским отношениям исполняется ровно тридцать лет. Юбилейные даты помнят в Молдове, несмотря на то что между странами случаются периоды охлаждения. 

Заседание парламента
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / 16.04.2021 Ședința plenară
Опрос: какие партии пройдут в парламент после выборов

Об очередной волне заморозков в обеих странах заговорили сразу после того, как пост президента Молдовы в декабре прошлого года заняла "проевропейская" Майя Санду. И уж совсем лютую молдавско-российскую стужу многие в республике ждут, в случае если на грядущих парламентских выборах возьмет вожделенное большинство президентская партия PAS.

Межу тем люди, с которыми Sputnik Молдова абсолютно "рэндомно" пообщался на улицах Кишинева, в подавляющем большинстве настроены к России откровенно доброжелательно и по-прежнему видят русский народ не просто культурно и исторически близким, но и братским.

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