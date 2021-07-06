Видео: более 50 журналистов пострадали на акции против марша ЛГБТ в Тбилиси

По данным Министерства внутренних дел Грузии, около 50 журналистов пострадали во время столкновений в Тбилиси.

Попытка ЛГБТ-сообществ организовать марш в Тбилиси в понедельник привела к массовым столкновениям с противниками проведения подобных акций.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о том, что более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ.

"Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ", – говорится в заявлении ведомства.

В МВД также добавили, что за административные нарушения задержаны восемь человек, сообщает РИА Новости.

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник вечером. Противники марша с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидывали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате организаторы приняли решение об отмене марша.

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