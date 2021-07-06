Видео: спасательные работы на месте обрушения в Майами продолжаются

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В воскресенье оставшаяся часть здания была снесена: власти опасались, что ураган "Эльза" мог нанести новый ущерб и без того пострадавшему дому.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в пригороде Майами Серфсайде. По информации властей, было разрушено около половины из 130 расположенных в доме квартир.
Как сообщила на пресс-конференции во вторник мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28, пропавшими без вести считаются 117 человек.
С утра воскресенья число погибших увеличилось на четыре человека.
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