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Видео: спасательные работы на месте обрушения в Майами продолжаются

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210706/35384538/Video-spasatelnye-raboty-na-meste-obrusheniya-v-Mayami-prodolzhayutsya.html

В воскресенье оставшаяся часть здания была снесена: власти опасались, что ураган "Эльза" мог нанести новый ущерб и без того пострадавшему дому.

USA: Demolition planned as rescue efforts resume at Miami collapse site
© Ruptly
Возобновление спасательных работ на месте обрушения в Майами
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в пригороде Майами Серфсайде. По информации властей, было разрушено около половины из 130 расположенных в доме квартир.  

Как сообщила на пресс-конференции во вторник мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28, пропавшими без вести считаются 117 человек.

С утра воскресенья число погибших увеличилось на четыре человека.

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