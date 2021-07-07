Видео: последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона

Ливни со шквалистым ветром, которые привели к масштабному подтоплению, начались в регионе в воскресенье, 4 июля.

В результате сильных дождей в селе Лермонтово Туапсинского района подтоплены жилые дома, частично разрушены автомобильные дороги и перевернуты автомобили.

Вода заполнила дворы жилых домов, а также мешает перемещению автотранспорта и пешеходов по подтопленным улицам.

Ливни со шквалистым ветром, которые привели к масштабному подтоплению, начались в регионе в воскресенье, 4 июля.

По информации администрации Краснодарского края, из-за подтоплений режим ЧС введен в шести муниципалитетах региона. Кроме Туапсинского, Славянского и Северского районов, особое положение действует в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ.

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