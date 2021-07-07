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Видео: поисковая операция на месте крушения Ан-26 на Камчатке продолжается

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Вылетевший из Петропавловска-Камчатского самолет с 28 людьми на борту потерпел крушение во вторник, по предварительным данным, все 22 пассажира и 6 членов экипажа погибли.

В Камчатском крае продолжается поисковая операция на месте крушения самолета Ан-26, которую проводит наземная группировка спасателей из 51 человека. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Военно-транспортный самолёт Ан-26
© Sputnik / Алексей Куденко
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Сообщается, что поисковые работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, в частности сильным ветром, порывы которого достигают 18 м/сек., а также туманом и высокими волнами.

Спасателям удалось обнаружить останки 19 человек, одно из тел опознано. Также сообщается, что к дальнейшим поискам будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России.

По информации главы Минтранса России, в качестве возможных причин крушения Ан-26 рассматриваются неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана самолет с 28 людьми на борту исчез с экранов радаров во вторник в девяти километрах от пункта назначения. Все 22 пассажира и 6 членов экипажа, по предварительным данным, погибли.

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Теги:
поисковая операция, Ан-26, Камчатка

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