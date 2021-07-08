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Видео: болельщики Англии ликуют - полиция вынуждена выйти на улицы

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Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу, одержав победу над Данией.

Одна из самых громких побед на Евро-2020 спровоцировала массовые беспорядки в Англии. В среду стало известно, что сборная Англии впервые вышла в финал Евро, обыграв команду Дании со счетом 2:1. 

Болельщики Франции собираются перед матчем - разумеется, прихватив с собой багет.
© REUTERS / Marton Monus
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Английские болельщики эмоционально отреагировали на триумф сборной. Улицы английских городов оказались заполнены фанатами, а также теми, кто интересуется футболом. Болельщиков было так много, что пришлось смешаться полиции.

Нынешний футбольный турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса.

А поскольку в прошлом году отмечался 60-летний юбилей европейских первенств по футболу, было принято решение о новом формате турнира. По решению организаторов он пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 11 городах Старого Света.  

Таким образом, игры проходят в городах России, Румынии, Венгрии, Азербайджана, Англии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Шотландии.

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