Видео: в очереди за прививкой – в Москве проходит вакцинация мигрантов

Мигранты выстроились в очередь возле торгового комплекса в Москве, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.

Поводом для вакцинации иностранных граждан послужил старт кампании по борьбе с коронавирусом в Москве. С 18 июня власти столицы обязали компании в сферах торговли, услуг и общепита привить не менее 60% сотрудников.

Специально для мигрантов в Москве заработали два масштабных прививочных пункта – в миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод".

Глава комитета Совета Федерации России по социальной политике Инна Святенко сообщила, что ежедневно около 700 трудовых мигрантов проходят вакцинацию на территории ТЦ.

Трудовые мигранты вакцинируются однокомпонентной вакциной Спутник Лайт. Ответственность за составление списков и оплату процедуры была возложена на работодателей. Позже они получат сертификаты для своих сотрудников, которые уже вакцинировались от COVID-19.

В Москве 29 июня стартовала программа вакцинации иностранных рабочих от коронавируса. Несколькими днями ранее начать этот процесс поручил президент России Владимир Путин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova