Видео: блок ПКРМ-ПСРМ против сокращения избирательных участков для Приднестровья

Избирательный блок Партии социалистов и Партии коммунистов протестовал в Кишиневе у здания Высшей судебной палаты.

Избирательный блок Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) провел в пятницу в Кишиневе акцию протеста против принятого в четверг Апелляционной палатой столицы решения о сокращении избирательных участков для Приднестровского региона.

Инстанция постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля должно быть сокращено с 41 до 12.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.

Таким образом, на левом берегу Днестра надлежало открыть 41 избирательный участок для голосования на воскресных досрочных парламентских выборах.

Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.

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