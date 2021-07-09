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Видео: "Не стесняйся этих слез": Путин успокоил расплакавшегося школьника

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© Video: Youtube / RT на русском
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Мальчик Данила представил свой проект, который называется "Школа аристократа" и предполагает раздельное обучение мальчиков и девочек.

В ходе общения с финалистами конкурса "Большая перемена" президент России Владимир Путин подбодрил 11-летнего Даниила, передает RT.

Перед презентацией своего образовательного проекта мальчик рассказал, как его поддерживали родные. На этом моменте Даниил практически не мог сдержать слез, но российский лидер попросил его не стесняться их.

Дети
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким", - подбодрил мальчика президент России.

Затем Даниил продолжил рассказ о проекте, который называется "Школа аристократа" и предполагает раздельное обучение мальчиков и девочек. Путин отметил, что создание такого заведения возможно, но посоветовал мальчику обратить внимание на мнение специалистов, которые считают, что у совместного обучения есть много плюсов.

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Теги:
Владимир Путин, Россия

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