Видео: челябинские спасатели вытащили олененка из лесного пожара

Три природных пожара вспыхнули в Челябинской области на площади 916 гектаров, есть угроза населенным пунктам.

В нескольких муниципальных районах Челябинской области действуют три очага лесных пожаров на общей площади 916 гектаров. Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.

В пятницу сотрудники МЧС, занятые на тушении огня, охватившего леса, спасли из природного пожара олененка. На видео видно, как пострадавшее животное спасатели выносят из огня.

Из-за лесных пожаров в Челябинской области объявлен режим ЧС. Огонь уже перекинулся на одно из сел, в котором провели масштабную эвакуацию населения.

На ликвидацию возгорания был дополнительно направлен борт Ил-76 МЧС России, группа из 150 пожарных и спасателей, а также 19 единиц спецтехники.

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