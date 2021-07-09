Видео: самые яркие моменты парламентской избирательной кампании 2021 года

Предвыборная кампания на парламентских выборах 11 июля запомнится избирателям не жаркими дебатами о будущем Молдовы, которых было совсем немного, а скорее яркими моментами уличного противостояния конкурентов, акциями протеста и пикантными подробностями из их прошлой жизни.

Здесь есть все: и компромат на политиков, и неординарные и не совсем уместные действия кандидатов с целью обратить на себя внимание, есть и откровенные провокации и протесты по вполне серьезным и весомым поводам.

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