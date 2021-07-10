Лесные пожары: спасатели борются с огнем в Челябинской области

Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите видео.

На кадрах можно увидеть, как сильный ветер раздувает огонь.

За прошедшие сутки в Челябинской области на землях лесного фонда обнаружены 7 пожаров на площади 151 гектар, ликвидированы 6 на площади 136 гектаров, продолжается тушение пяти пожаров на 14 тысячах гектаров. По предварительным данным, огнем было уничтожено 71 строение, из которых 46 домов и 25 дачных строений.

Погодная обстановка в Челябинской области будет ухудшаться, это может ускорить распространение пожаров, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

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