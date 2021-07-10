https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0a/35435000.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20210710/35434834/spasateli-mchs-chelyabinskaya-oblasti-pozhary-video.html
Лесные пожары: спасатели борются с огнем в Челябинской области
Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите видео.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=34906058&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0a/35435000.jpg
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0a/35435008.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0a/35435001.jpg
PT2M19S
2021-07-10T18:29Z
Сотрудники МЧС продолжают бороться с лесным пожаром в Карталинском районе Челябинской области, где ранее возникло возгорание в связи с высокими температурами и усилением ветра. Смотрите видео.
На кадрах можно увидеть, как сильный ветер раздувает огонь.
За прошедшие сутки в Челябинской области на землях лесного фонда обнаружены 7 пожаров на площади 151 гектар, ликвидированы 6 на площади 136 гектаров, продолжается тушение пяти пожаров на 14 тысячах гектаров. По предварительным данным, огнем было уничтожено 71 строение, из которых 46 домов и 25 дачных строений.
Погодная обстановка в Челябинской области будет ухудшаться, это может ускорить распространение пожаров, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova