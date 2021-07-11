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Результаты досрочных парламентских выборов - итоги голосования

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Тема:
Парламентские выборы (372)
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© Video: Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
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Смотрите прямую трансляцию подсчета голосов на досрочных выборах в законодательный форум Республики Молдова.

Досрочные парламентские выборы в Молдове прошли 11 июля. Избирательные участки в республике открылись в 7.00 и завершили работу в 21.00

В гонке за депутатские мандаты участвовали 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

К участию в выборах были допущены следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выбора, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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Тема:
Парламентские выборы (372)

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Теги:
Центризбирком, итоги голосования, Молдова, досрочные парламентские выборы

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