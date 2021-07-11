Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы

Смотрите в видео Sputnik Молдова как граждане республики голосовали 11 июля внутри страны и за ее пределами - в России, Европе и даже на американском континенте.

Избирательные участки традиционно открылись по всей территории Молдовы в семь утра. С первых минут не было недостатка в желающих исполнить свой гражданский долг.

Представители Миссии наблюдателей от СНГ высоко оценили уровень организации голосования в Молдове.

Глава Миссии Дмитрий Кобицкий напомнил, что за нынешними парламентскими выборами следят 130 наблюдателей от Содружества. Впрочем, непосредственно в Молдове – только 34 человека. Остальные за процессом голосования на молдавских выборах наблюдают не только в странах СНГ, но и в Европе. Более того, эксперты миссии работают сегодня даже на американском континенте.

Одними из первых к урнам для голосования пришли глава государства, председатель парламента, премьер-министр и главы политических партий, участвующих в гонке за депутатские мандаты. Главные представители партий - кандидатов на этих выборах в парламент Молдовы выступают за развитую и современную Молдову, за честных людей - профессионалов и государственников, за законодательный орган, способный принимать решения и нести за них ответственность. За благополучие граждан республики, вне зависимости от того, на каком языке они предпочитают разговаривать.

Определенное напряжение, как и на минувших президентских выборах, наблюдалось на административной границе с Приднестровьем. Однако полиции удалось удержать ситуацию в рамках закона.

В 21 час избирательные участки на территории страны закрылись. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, которое продлится всю ночь.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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