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Видео: как голосовала диаспора на парламентских выборах в Молдове

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Тема:
Парламентские выборы (365)
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Sputnik Молдова
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Смотрите на видео Sputnik Молдова, как проходило голосование на досрочных парламентских выборах за пределами Республики Молдова.

Россия, Италия, Великобритания, Германия - география зарубежного голосования на выборах в законодательный форум Молдовы довольно обширна. Избиратели пришли на участки рано утром, сформировав длинные очереди. Во многих странах люди приходили голосовать всей семьей.

Смотрите в нашем видео, как молдавские граждане реализовывали свое избирательное право за пределами родины.

Выборы в Молдове

На досрочные парламентские выборы 11 июля в Молдове зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

Выборы в парламент Молдовы 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

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Тема:
Парламентские выборы (365)
Теги:
Молдова, голосование, диаспора, досрочные парламентские выборы

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