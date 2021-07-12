Видео: радость без тормозов – в Италии отпраздновали победу на Евро-2020

Радость от победы Италии на престижном футбольном первенстве не омрачили ни несчастные случаи во время празднования, ни риск распространения дельта-штамма коронавируса.

Сразу после окончания финального матча Евро-2020 жители городов Италии массово высыпали на улицы, чтобы вместе отпраздновать чемпионство своей сборной на европейском первенстве по футболу.

К сожалению, не обошлось без жертв. В Милане 15 человек получили ранения в ходе празднования победы сборной Италии. Причем трое из них попали в больницу после повреждений, в основном вызванных пиротехникой. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением в области живота, другой пережил ампутацию трех пальцев также после взрыва петарды. О третьем сообщается, что на него упала решетка уличного ограждения, сообщает РИА Новости.

Итальянские СМИ также пишут, что в ходе стихийных торжеств несколько человек погибло. Так, один погиб и четверо пострадали в ДТП на Сицилии – молодые люди ехали отмечать победу итальянской сборной. Другое ДТП, уже на севере страны, унесло жизнь 27-летнего молодого человека, также праздновавшего в компании победу футболистов.

Замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери выступил с заявлением о том, что успешное выступление сборной на Евро-2020, ее выход и победа в финале чемпионата способствовали ускорению распространения на Апеннинах так называемого дельта-варианта коронавируса, которое происходило в местах массового скопления болельщиков.

"В течение десяти дней эта мутация вируса станет превалирующей, опередив британский вариант", – заявил он в интервью, которое в понедельник опубликовала газета La Stampa.

Оправдаются ли прогнозы – покажет время. Пока же вся Италия веселится, не обращая внимания на опасность увечий и коронавируса. На кадрах – Болонья. Здесь, к счастью, празднования победы не привели к печальным последствиям.

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