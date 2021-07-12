Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства

Оппозиционные партии Грузии собрались на протест возле здания парламента Грузии после гибели оператора телекомпании "Пирвели", избитого во время протеста противников ЛГБТ в Тбилиси.

Протестующие оппозиционные партии Грузии потребовали отставки правительства страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили до 12 июля. В противном случае они пообещали продолжить демонстрации.

Поводом для протеста стала внезапная кончина оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкаравы, которого избили 5 июля в Тбилиси во время акций против марша ЛГБТ. Пресса сообщает, что Лашкарава, у которого был поврежден глаз во время беспорядков, несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать.

Несколько парламентских оппозиционных партий объявили бойкот также и законодательному органу и отказались участвовать в его работе до тех пор, пока их требование об отставке руководства страны не будет выполнено.

На видео видно, что протесты на главной площади Тбилиси продлились до позднего вечера. Лидеры оппозиционных партий выступили с обращениями к собравшимся.

"Один шок был, когда мы видели, как массово били журналистов и операторов, то есть это была не та ситуация, когда правительство не может что-то остановить и контролировать. Это было ясно, что правительство дало команду – "бей журналистов, бей операторов". И мы сегодня получили трагический результат этого беспредела", – заявила лидер партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

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