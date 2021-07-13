Видео: первая репетиция военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

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Главный парад сил ВМС России состоится 25 июля, в День военно-морского флота. Смотрите видео Sputnik, как проходит подготовка к этому грандиозному событию.
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Sputnik / RUPTLY / NATO TV
Первая репетиция главного военно-морского парада состоялась в северной столице России в ночь на вторник. Катера, тральщики и противолодочные корабли прошли в акватории Невы под разведенными мостами.
В День военно-морского флота 25 июля в Кронштадте и историческом центре Санкт-Петербурга состоится парад, в котором примут участие 39 кораблей и семь подводных лодок, а в небе пролетят 48 самолетов и вертолетов.
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