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Видео: первая репетиция военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

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© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0d/35502209.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210713/35502199/Video-pervaya-repetitsiya-voenno-morskogo-parada-proshla-v-Sankt-Peterburge.html

Главный парад сил ВМС России состоится 25 июля, в День военно-морского флота. Смотрите видео Sputnik, как проходит подготовка к этому грандиозному событию.

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© Sputnik / RUPTLY / NATO TV
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Первая репетиция главного военно-морского парада состоялась в северной столице России в ночь на вторник. Катера, тральщики и противолодочные корабли прошли в акватории Невы под разведенными мостами.

В День военно-морского флота 25 июля в Кронштадте и историческом центре Санкт-Петербурга состоится парад, в котором примут участие 39 кораблей и семь подводных лодок, а в небе пролетят 48 самолетов и вертолетов.

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