Видео: первая репетиция военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

Главный парад сил ВМС России состоится 25 июля, в День военно-морского флота. Смотрите видео Sputnik, как проходит подготовка к этому грандиозному событию.

Первая репетиция главного военно-морского парада состоялась в северной столице России в ночь на вторник. Катера, тральщики и противолодочные корабли прошли в акватории Невы под разведенными мостами.

В День военно-морского флота 25 июля в Кронштадте и историческом центре Санкт-Петербурга состоится парад, в котором примут участие 39 кораблей и семь подводных лодок, а в небе пролетят 48 самолетов и вертолетов.

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