Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика

Взрыв произошел в частной гостинице, по предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания.

В результате взрыва газа, который произошел 13 июля в одной из частных гостиниц Геленджика, погиб один человек, пятеро пострадали. При этом двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

В ликвидации последствий задействовано 40 человек и 14 единиц техники.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По иноформации главы города-курорта Алексея Богодистова, власти Геленджика вывезли гостей отеля и занялись их расселением.

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