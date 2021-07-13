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Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика

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© Video: Youtube / RT на русском
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0d/35502376.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210713/35502454/Video-v-chastnoy-gostinitse-Gelendzhika-proizoshel-vzryv-gaza.html

Взрыв произошел в частной гостинице, по предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания.

В Геленджике прогремел взрыв в гостинице
© Screenshot / Telegram / РИА Новости
Видео: взрыв в гостинице в Геленджике - есть погибшие
В результате взрыва газа, который произошел 13 июля в одной из частных гостиниц Геленджика, погиб один человек, пятеро пострадали. При этом двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

В ликвидации последствий задействовано 40 человек и 14 единиц техники.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По иноформации главы города-курорта Алексея Богодистова, власти Геленджика вывезли гостей отеля и занялись их расселением.

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