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Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном

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Удивительное астрономическое явление могли наблюдать жители Ирана, в частности, столицы, когда в ночном небе произошло соединение Венеры, Марса и Луны.

Встречу небесных тел, именуемую планетарным соединением, жители Земли могли наблюдать 13 и 14 июля. В эти дни Луна, Венера и Марс появились на расстоянии полградуса друг от друга - разумеется, так это виделось с Земли, от Луны при этом остался тоненький серп.

В то же время в космосе эти небесные тела были и остаются все так же далеки друг от друга.  

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