Видео: Mazda мечты - превращение старенькой машины в амфибию

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На что можно потратить два месяца упорной работы - например, на создание нового изобретения, для которого потребуется видавший виды автомобиль.
Псковский Кулибин Илья Герасимов потратил два месяца на то, чтобы превратить старенького "японца" в настоящий автомобиль-амфибию.
При этом конструктор особо позаботился, чтобы его изобретение не нанесло вреда экологии и в воду не попало ни капли бензина.
Смотрите на видео, что из всего этого получилось.
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