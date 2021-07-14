Видео: Mazda мечты - превращение старенькой машины в амфибию

На что можно потратить два месяца упорной работы - например, на создание нового изобретения, для которого потребуется видавший виды автомобиль.

Псковский Кулибин Илья Герасимов потратил два месяца на то, чтобы превратить старенького "японца" в настоящий автомобиль-амфибию.

При этом конструктор особо позаботился, чтобы его изобретение не нанесло вреда экологии и в воду не попало ни капли бензина.

Смотрите на видео, что из всего этого получилось.

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