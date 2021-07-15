Видео: как российские истребители сопроводили от границ самолеты ВВС США

Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики ВВС США, которые приблизились к границе России над Беринговым морем.

Минобороны РФ распространило видео сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США над нейтральными водами Берингова моря и самолета-разведчика ВМС США Boeing P-8 Poseidon над акваторией Тихого океана в районе юго-восточного побережья Камчатки. В первом случае для опознавания цели и недопущения нарушения границ РФ в небо подняли две пары истребителей МиГ-31 и Су-35, во втором — истребитель МиГ-31.

Так, 15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря, не допустив нарушения границы.

В этот же день российские средства контроля воздушного пространства обнаружили и над акваторией Тихого океана приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель. В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки, также не допустив нарушения госграницы.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указывается в сообщении оборонного ведомства.

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