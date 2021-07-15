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Видео: "большая вода" в Германии - ливнями затоплена целая коммуна

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Коммуна в Рейнланд-Пфальц оказалась под водой из-за мощных ливней, накрывших Германию - осадки были такими сильными, что местная река вышла из берегов.

Коммуна Иррель в земле Рейнланд-Пфальц оказалась целиком затопленной в результате сильных дождей и разлива местной реки Прюм.

Циклон "Бернд", разбушевавшийся на территории Германии в среду, принес продолжительные осадки, в результате чего вода затопила несколько городов в западной части Германии. По информации местной полиции, больше всего пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Из-за паводка там обрушилось шесть жилых домов, около 25 зданий также находятся под угрозой обрушения.

Затопленный центр города Хаген
© AFP 2021 / INA FASSBENDER
Видео: мощный ливень в Германии - 11 человек погибли, около 70 пропали

Уровень реки Прюм все еще остается опасно высоким, вода продолжает проникать на нижние этажи зданий. Кроме того, на кадрах видно, что сильные потоки парализовали движение автотранспорта.

Местные власти посоветовали жителям избегать пострадавшие в результате наводнения районы и раздали тысячи мешков с песком, чтобы остановить дальнейшее подтопление домов.

В результате наводнения на западе Германии не менее 42 человек погибли и еще 70 пропали без вести. Более 200 тысяч жителей остались без электричества.

Немецкая метеорологическая служба в среду предупредила жителей о том, что в некоторых районах Германии сохранятся экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни. Ожидается, что за сутки может выпасть от 50 до 200 миллиметров осадков.

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