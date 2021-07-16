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Видео: "Мы теряем все": Бельгия уходит под воду

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Sputnik Молдова
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Жители бельгийской провинции Льеж - в отчаянии: прошедшие накануне мощные осадки привели к наводнению, которое грозит лишить людей крова и имущества.

По меньшей мере шесть человек в Бельгии погибли в результате сильных дождей и последующего наводнения. 

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По данным Королевского метеорологического института (RMI) Бельгии, нынешней ночью ливни вернутся снова, ожидается подтопление целого ряда территорий.

Сейчас в провинции закрыты дороги и вокзалы, есть проблемы с газо- и электроснабжением.

Жители пострадавших районов пока размещены в кризисных центрах. В результате наводнений в Бельгии погибли 23 человека, по меньшей мере 5 числятся пропавшими без вести.

В стране 20 июля объявлен днем траура по жертвам наводнения.

Настоящий потоп наблюдается не только в Бельгии: в Германии не менее 100 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений, стихия бушевала и в Нидерландах, Люксембурге и Швейцарии.

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