Видео: "Мы теряем все": Бельгия уходит под воду

Жители бельгийской провинции Льеж - в отчаянии: прошедшие накануне мощные осадки привели к наводнению, которое грозит лишить людей крова и имущества.

По меньшей мере шесть человек в Бельгии погибли в результате сильных дождей и последующего наводнения.

По данным Королевского метеорологического института (RMI) Бельгии, нынешней ночью ливни вернутся снова, ожидается подтопление целого ряда территорий.

Сейчас в провинции закрыты дороги и вокзалы, есть проблемы с газо- и электроснабжением.

Жители пострадавших районов пока размещены в кризисных центрах. В результате наводнений в Бельгии погибли 23 человека, по меньшей мере 5 числятся пропавшими без вести.

В стране 20 июля объявлен днем траура по жертвам наводнения.

Настоящий потоп наблюдается не только в Бельгии: в Германии не менее 100 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений, стихия бушевала и в Нидерландах, Люксембурге и Швейцарии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova