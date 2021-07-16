Видео: авиация борется с пожарами на греческом острове Самос

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По данным местных СМИ, для тушения пожара были задействованы три вертолета и дополнительно три специальных самолета.
Самолеты помогают бороться с лесными пожарами на греческом острове Самос.
Разгоревшийся в четверг пожар на горе Амбелос привел к эвакуации жителей деревни Коккари, которая является популярным местом среди туристов, посещающих один из самых живописных островов Греции.
Дым от пожара быстро распространился по территории Самоса.
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