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Видео: авиация борется с пожарами на греческом острове Самос

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По данным местных СМИ, для тушения пожара были задействованы три вертолета и дополнительно три специальных самолета.

© AP Photo / Noah Berger
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Самолеты помогают бороться с лесными пожарами на греческом острове Самос.

Разгоревшийся в четверг пожар на горе Амбелос привел к эвакуации жителей деревни Коккари, которая является популярным местом среди туристов, посещающих один из самых живописных островов Греции.

Дым от пожара быстро распространился по территории Самоса.

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