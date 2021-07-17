14:19 17 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Видео: в Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации "Спутником V"

Получить короткую ссылку
7110
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/11/35558020.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210717/35558063/video-v-kishineve-prokhodit-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v.html

С раннего утра люди, сделавшие ранее прививку "Спутником V", пришли к столичному Дворцу республики, чтобы пройти вакцинацию вторым компонентом российского препарата.

Уже через два с половиной часа после запуска вакцинного марафона во Дворце республики большая часть привитых ранее "Спутником V" прошла вакцинацию вторым компонентом вакцины.

Кишневский примар Ион Чебан отметил, что к 12.00 количество вакцинированных достигло 3200 человек. Очередь, образовавшаяся рано утром, прошла быстро, так как врачи работали отлично.

Всех, кто должен получить вторую дозу "Спутник V" (а это в общей сложности 4000 человек), ждут в субботу во Дворце республики до 18.00.

"Я рад и благодарю врачей, представителей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, сотрудников МВД и волонтеров, а также Митрополию Молдовы, предоставившую нам 1000 доз. Благодарю всех, кто помогает внедрять проекты и инициативы примэрии Кишинева", – отметил Чебан.

В марафоне по вакцинации первым компонентом "Спутника V", который прошел во Дворце республики в Кишиневе 26 июня, было привито 4000 человек. Была организована 31 линия вакцинации, задействовано около 250 работников, а суммарная пропускная способность составила около тысячи человек в час.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
Belgium: We are losing everything - locals as heavy flooding hits Liege province
Видео: "Мы теряем все": Бельгия уходит под воду
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться