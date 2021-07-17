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Видео: спасатели ликвидируют последствия наводнения в Германии

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210717/35558796/video-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya-germania.html

Потоки воды от сильных дождей, прошедших в Германии, уносили с собой куски асфальта, деревья, а также автомобили, которые теперь без помощи специалистов люди не могут вытащить из оврагов.

Ситуация во многих населенных пунктах Германии сейчас очень схожа: спасатели повсеместно ликвидируют последствия непогоды и разлива рек, а местные жители помогают им, участвуя в уборке улиц от грязи и ила.

© AFP 2021 / Bruno Fahy
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На видео – небольшой немецкий городок Эрфтштадт, к югу от Кельна. Так он выглядит после того, как жилые районы и автострада, проходящая через город, были затоплены. Поток воды от сильных дождей уносил с собой куски асфальта, деревья, а также автомобили, которые теперь без помощи специалистов люди не могут вытащить из оврагов.

Десятки спасателей прибыли на место бедствия. Сообщается, что в городе из-за наводнения рухнули несколько домов, местные власти опасаются, что жители этих зданий могли погибнуть, хотя найти этому подтверждение пока не удалось.

В Германии с понедельника прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

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