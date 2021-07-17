Видео: спасатели ликвидируют последствия наводнения в Германии

Потоки воды от сильных дождей, прошедших в Германии, уносили с собой куски асфальта, деревья, а также автомобили, которые теперь без помощи специалистов люди не могут вытащить из оврагов.

Ситуация во многих населенных пунктах Германии сейчас очень схожа: спасатели повсеместно ликвидируют последствия непогоды и разлива рек, а местные жители помогают им, участвуя в уборке улиц от грязи и ила.

На видео – небольшой немецкий городок Эрфтштадт, к югу от Кельна. Так он выглядит после того, как жилые районы и автострада, проходящая через город, были затоплены. Поток воды от сильных дождей уносил с собой куски асфальта, деревья, а также автомобили, которые теперь без помощи специалистов люди не могут вытащить из оврагов.

Десятки спасателей прибыли на место бедствия. Сообщается, что в городе из-за наводнения рухнули несколько домов, местные власти опасаются, что жители этих зданий могли погибнуть, хотя найти этому подтверждение пока не удалось.

В Германии с понедельника прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova