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Видео: насколько суеверны жители Молдовы

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© Sputnik / Mihai Caraus
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/12/35567954.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210718/35566560/video-naskolko-sueverny-zhiteli-moldova.html

Топ суеверий: смотрите в видео Sputnik Молдова, какие приметы наиболее популярны среди жителей республики.

Люди могут видеть друг друга и общаться в режиме реального времени, находясь на расстоянии тысяч километров, человек покорил космос и даже отправил роботов на Марс, но многие жители Молдовы по-прежнему остаются крайне суеверными.

Некоторые думают, что с ними может произойти что-то плохое, если черная кошка перейдет дорогу, другие стучат по дереву, чтобы избежать бед, а есть и те, кто очень боится сглаза.

Психологи утверждают, что люди суеверны, потому что пытаются найти простые объяснения причинно-следственного процесса и не хотят провоцировать судьбу.

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Теги:
Молдова, суеверия

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