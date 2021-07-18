Видео: насколько суеверны жители Молдовы

Люди могут видеть друг друга и общаться в режиме реального времени, находясь на расстоянии тысяч километров, человек покорил космос и даже отправил роботов на Марс, но многие жители Молдовы по-прежнему остаются крайне суеверными.

Некоторые думают, что с ними может произойти что-то плохое, если черная кошка перейдет дорогу, другие стучат по дереву, чтобы избежать бед, а есть и те, кто очень боится сглаза.

Психологи утверждают, что люди суеверны, потому что пытаются найти простые объяснения причинно-следственного процесса и не хотят провоцировать судьбу.

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