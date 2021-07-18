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Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила

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Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2552404&type=mp4
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PT1M55S
2021-07-18T17:35Z

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Таким образом, PAS получает парламентское большинство. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.

PAS. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Дайджест недели: чего ожидать от новой власти в Молдове

Результаты выборов разочаровали некоторых молдавских политиков. Так, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который на выборах проходил в составе блока "Ренато Усатый", объявил, что сначала уходит в отпуск, а затем – в отставку. Спустя сутки об отставке объявило все руководство "Платформы DA". Сейчас самый животрепещущий вопрос – кто войдет в состав нового правительства страны.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в субботу утвердила новый список противоэпидемических мер. Документ вступит в силу в понедельник. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса. 

Так, проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%. Организаторы обязаны составить список участников с персональными данными и эпидемиологическими записями в соответствии с утвержденным образцом.

На предприятиях общественного питания необходимо соблюдать норму размещения людей таким образом, чтобы обеспечить площадь не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.

Кишинев
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения

Ношение масок остается обязательным, в том числе не только в закрытых общественных местах, общественном транспорте и на станциях ожидания, но и на открытых пространствах, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Особо отмечается, что маска должна закрывать и рот, и нос.

Также по решению комиссии в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.

Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.

Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

События непростой недели – в одном видео.

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