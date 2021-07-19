20:17 19 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.96
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.66
Поиск
Видео

Видео: самолеты-амфибии тушат лесные пожары в Якутии

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/13/35575024.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210719/35579858/Video-samolety-amfibii-tushat-lesnye-pozhary-v-Yakutii.html

В Якутии было зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. За последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров.

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России были направлены в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, отметив, что распоряжение было отдано министром по чрезвычайным ситуациям РФ Евгением Зиничевым.

Лесной пожар, возникший в результате взрывов на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне
© Sputnik / Yuriy Strelec
В природном парке Каталонии вспыхнул пожар

По данным МЧС, в тушении пожаров в Якутии на сегодняшний день задействовано 2276 человек и 286 единиц техники. Также работает авиация.

Специалисты экстренных служб осуществляют непрерывный мониторинг воздуха. Помимо этого, круглосуточно проводится противопожарное опахивание земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов возгорания.

На территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов на сегодняшний день зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. По словам главы Якутии Айсена Николаева, за последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров. Кроме того, 12 пожаров на площади более 124 тысяч гектаров были локализованы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: авиация борется с пожарами на греческом острове Самос
Любая искра может спровоцировать пожар: спасатели напомнили о рисках в жару
Мощный лесной пожар в Румынии: с пламенем борются спасатели и местные жители
Теги:
Пожар, Якутия, Россия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Поврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии.
Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи
Россия: Два самолета-амфибии дополнительно направлены на тушение пожаров в Якутии
Видео: самолеты-амфибии тушат лесные пожары в Якутии
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться