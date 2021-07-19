Видео: самолеты-амфибии тушат лесные пожары в Якутии

В Якутии было зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. За последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров.

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России были направлены в Якутию для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, отметив, что распоряжение было отдано министром по чрезвычайным ситуациям РФ Евгением Зиничевым.

По данным МЧС, в тушении пожаров в Якутии на сегодняшний день задействовано 2276 человек и 286 единиц техники. Также работает авиация.

Специалисты экстренных служб осуществляют непрерывный мониторинг воздуха. Помимо этого, круглосуточно проводится противопожарное опахивание земли, расширение минерализованных полос и тушение очагов возгорания.

На территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов на сегодняшний день зарегистрировано 187 очагов природных пожаров. По словам главы Якутии Айсена Николаева, за последние сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади около 87 тысяч гектаров. Кроме того, 12 пожаров на площади более 124 тысяч гектаров были локализованы.

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