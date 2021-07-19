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Видео: испытания ракетного комплекса "Циркон" - мощь, точность и сила

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Sputnik Молдова
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"Циркон" - первая в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты составляет 1000 километров, а ее максимальная скорость достигает восьми-девяти махов.

Очередной испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" был произведен с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Белого моря. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

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По информации ведомства, стрельба осуществлялась по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря на полигоне Чижа в Архангельской области. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

Сообщается, что ракета успешно поразила цель на дальности свыше 350 километров, при этом скорость полета "Циркона" составила около семи махов.

Ранее три успешных испытательных пуска ракеты были осуществлены в конце 2020 года.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования. Максимальная дальность полета ракеты составляет 1000 километров, а ее максимальная скорость достигает восьми-девяти махов.

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Теги:
Россия

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