Группа Dinaratri - зажигательные этнические ритмы

Молдавская группа DinaRatri играет в стране и за ее пределами этническую музыку — балканскую, скандинавскую, кельтскую.

"Творчество, берущее начало из мира древности предков, органично сочетается с альтернативными мотивами современности — оттенками джаза, роковым звучанием гитары и разнообразием ритмических вариаций. Мелодии DinaRatri полны эмоционального контраста. Это единство и борьба противоположностей. Богатая палитра стилистических сочетаний порадует слушателя вне зависимости от его музыкальных предпочтений", — говорится в текстовой презентации коллектива, размещенной в интернете.

Группа DinaRatri — это гитарист Arsen Lupin, альтистка Дарья Мельник, скрипачка Мария Мельник, перкуссионисты Инна Спыну и Руслан Чоту.

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