"Русская готика" Ново - Никольского собора с высоты птичьего полета

По преданию, здесь хранился чудотворный образ Николы Можайского, который охранял город в течение двух веков. Сейчас реликвия находится в Третьяковской галерее.

В Можайск часто ходили на богомолье цари и патриархи, чтобы поклониться святыне. Известно, что храм стоит на насыпной горе, и крепость вынесла не одно нашествие варваров.

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