Ветераны "Жока" доказали: возраст танцам не помеха

Четыре танцора-ветерана, взявшись за руки, исполнили фрагмент народного танца, продемонстрировав, что ноги, как говорится, все помнят.
Четыре танцора-ветерана, взявшись за руки, исполнили фрагмент народного танца, продемонстрировав, что ноги, как говорится, все помнят.
Коптеры облетели величественное здание на кремлевском холме в Можайске. Собор построен в стиле неоготики на месте древнего храма 14 века.
Представляем вашему вниманию композицию в исполнении молдавского этно-коллектива Dinaratri.
Девушка модельной внешности из Молдовы собирает просмотры на Youtube благодаря своему удивительному таланту.
В аэропорту Амстердама самолет авиакомпании FlyBe повредил шасси при жесткой посадке.
Следственный комитет РФ: взрыв в вагоне петербургского метро совершил гражданин России, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Свыше семи килограммов взрывчатого вещества и элементы для его изготовления хранил у себя в доме житель пригорода Кишинева.
Европейский центральный банк пошел на крайние меры: чтобы снизить порог подделки валюты принято решение повысить уровень безопасности бумажных денег.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.