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Киноактер Уилл Смит прыгнул с парашютом в тандеме с молдаванином

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© Video: Youtube / fäm Properties - Dubai Real Estate Brokers

Знаменитый голливудский актер Уилл Смит разместил в Fasebook видео, на котором он совершает прыжок с парашютом в тандеме с инструктором по парашютному спорту из Молдовы Анатолием Кравченко

Американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит опубликовал в Faсebook видео, где он совершает прыжок с парашютом в тандеме с инструктором из Молдовы Анатолием Кравченко.

Номинант двух премий "Оскар", пятикратный номинант "Золотого глобуса", обладатель премии "Грэмми" познакомился с Анатолием в Дубае. Кравченко помог ему преодолеть страх высоты, предложив прыгнуть для начала вдвоем.

"Люблю Dubai больше с неба!", — восторженно подписал свое видео в Faсebook Уилл Смит.

Видео набрало 265 тысяч просмотров.

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Теги:
парашют, кино, Уилл Смит, США, Молдова





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