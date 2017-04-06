Версия Павла Дуганова о "побеге" Валериана Мынзата

Дуганов в юмористическо-стихотворной форме объяснил, в чем связь между побегом Мынзата и кинокартиной "Джентльмены удачи".

Также шоумен не преминул заметить, что Мынзат в какой-то степени повторил подвиг знаменитого Григория Котовского.

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